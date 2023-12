Hochwasser zu Weihnachten in Mittweida: Feuerwehr im Dauereinsatz

Die Feuerwehr ist seit den frühen Morgenstunden des 24. Dezembers wegen Hochwasser in Mittweida, Frankenau, Ringethal und Lauenhain im Einsatz.

Mittweida. Schmelzwasser hat am 24. Dezember in Mittweida und den Ortsteilen zu Überschwemmungen geführt. Die Feuerwehr war seit der Nacht im Dauereinsatz. In Frankenau, Ringethal und Lauenhain mussten die Kameraden Keller auspumpen, verstopfte Abflüsse frei machen und Sandsäcke ausliefern, sagte René Schröter am Vormittag. "Verletzte sind bisher nicht bekannt", so der Wehrleiter.

Am Sonntagvormittag waren die Kameraden auf der Leipziger Straße in Mittweida an der Bahnunterführung zu Gange. Dort stand so viel Wasser, dass für Autos kein Durchkommen mehr war, sagte René Schröter. "Wir machen jetzt Schleusen frei, damit das Wasser ablaufen kann." Auch in Frankenau war die Mittweidaer Straße am Morgen wegen Hochwasser dicht.

Nach den heftigen Schneefällen am Samstag und den steigenden Temperaturen in der Nacht zu Sonntag hatten vor allem die kleinen Bäche das viele Schmelzwasser nicht mehr verkraftet, erklärt René Schröter. An der Zschopau war die Feuerwehr bis zum Vormittag noch nicht im Einsatz gewesen.

Mittweidas Wehrleiter ist am Heiligabend seit der Nacht unterwegs. "Ich bin 0.55 Uhr zum ersten Hochwasser-Einsatz in Frankenau gefahren", erklärt René Schröter am Vormittag. "Danach haben wir Sandsäcke nach Ringethal gebracht. Seitdem habe ich nicht mehr geschlafen."