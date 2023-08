Kein Feierabend ohne Führerschein oder wie ich mich bei Gewitter in Mittweida nicht heimtraue

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, bin ich diesen Monat zu Fuß oder mit Fahrrad und Öffis in Mittweida unterwegs. Außer heute Abend: Eine Gewitterfront zieht über Südwestsachsen - und ich hock' im Büro und trau' mich nicht heim.

Mittweida. Weil es Spaß macht, die Kolumne über meinen autofreien August zu schreiben, schreibe ich heute gleich mal weiter. Zeit und Muse habe ich nämlich gerade: Es gewittert draußen, wie ich durch unsere großen Redaktionsschaufenster sehe. Donner und Blitze wechseln sich ab, ganz vereinzelt huschen Menschen mit Regenschirmen oder Kapuze auf dem Fußweg vorbei. Sogar die Spatzen im Hinterhof schweigen erschrocken, während ich hier im Dunklen erstmal den Lichtschalter suche.

Die Uhr sagt eigentlich, dass ich mit gutem Gewissen Feierabend machen könnte. Mein Plan war, auf dem Heimweg nochmal kurz zur Waldheimer Straße zu fahren, um ein Foto für meinen Artikel zu machen, der morgen erscheint … Da schickt mir ein Kollege einen Beitrag zum Thema "Radfahren bei Gewitter". Sie können sich denken, was der ADFC rät, oder?! Bei Gewitter: Abstand vom Fahrrad halten. Denn auch wenn Reifen und Griffe gummiert seien, böten sie keine ausreichende Isolierung. Ich lerne, dass Fahrräder Blitze zwar nicht direkt anziehen, aber die Energie trotzdem weiterleiten. Sollten Radfahrer also von einem Gewitter überrascht werden, dann am besten Rad abstellen und Abstand halten.

Okay, der Fahrrad-Club hat mich überzeugt. Ich warte besser, bis die Spatzen im Hof wieder wie gewohnt spektakeln, es wieder heller wird und ich auf meinen mal wieder nassen Sattel steigen kann.