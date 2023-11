Keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? Hier gibt's in Mittweida Inspiration

Mittweida startet in die Adventszeit. Schon heute Nachmittag geht es in der Innenstadt los.

Mittweida. Was schenk ich bloß, was schenk ich bloß? Wer im Moment mal wieder grübelt, womit er den Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten eine Freude machen kann, der sollte das Ladenlokal mit der Nummer 44 in Mittweida an der Rochlitzer Straße besuchen. Dort gibt es ab heute jede Menge Inspiration für Geschenke.

Entdecken, was es in Mittweida alles gibt

Erstmals präsentieren mehrere Ladeninhaber aus der Innenstadt Mittweidas dort im Mittmach-Treff einen Auswahl der Produkte, die sie zum Verkauf anbieten und die sich besonders gut als Weihnachtsgeschenk eignen. Dafür hat Mittweidas Citymanager Frank Winkler extra ein großes Glasregal gekauft. 25 Händler können in den einzelnen Fächern ihren Geschenktipp präsentieren. "Etwa 12 Geschäfte haben bereits zugesagt, sich an der Aktion zu beteiligen", sagt Frank Winkler. Eine der ersten, die etwas ausstellt, ist Madlen Seigerschmidt, Inhaberin des Karlo-Regionalladens. Sie zeigt ihre Mittweida-Produkte wie Schokolade, Seifen und Wasserturm-Nudeln. "Die Leute sollen sehen, was es bei uns in Mittweida alles gibt und in der Stadt einkaufen, anstatt woanders oder im Internet", sagt Frank Winkler.

Kaufen kann man die Produkte in der Rochlitzer Straße 44 nicht. Dort sind sie nur zum Anschauen ausgestellt. Wer etwas besorgen will, muss das jeweilige Geschäft direkt aufsuchen.

Weihnachtliches Vorlesen in Mittweida

Und wie will Frank Winkler dafür sorgen, dass regelmäßig viele Passanten den Aktionsraum in der Rochlitzer Straße 44 besuchen? "Ich werde dieses Jahr die Vorlesenachmittage für Kinder im Treff veranstalten", sagt er. Schon heute Nachmittag geht es 16.30 Uhr los. Und dann wird vier Wochen lang, bis Heiligabend, von Montag bis Freitag jeden Tag eine weihnachtliche Geschichte vorgelesen. Auch dieses Jahr machen wieder ehrenamtliche Vorlesepaten mit. Und bevor es ans Vorlesen geht, können Kinder ab 15.30 Uhr im Treff basteln.

Dieses Jahr gibt's eine Neuerung