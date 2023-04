Krankenhaus Mittweida baut neue Rettungswache: Wann geht es richtig los?

Das Gebäude soll künftig über sieben Stellplätze verfügen und eine eigene Waschhalle für die Fahrzeuge bekommen. "Die derzeitige Wache hat keine Waschhalle", so Florian Claus. Außerdem setzt das Krankenhaus beim Neubau auch auf Nachhaltigkeit: Neben einer Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung sollen auch Ladesäulen für mögliche elektrische Krankenwagen errichtet werden. "Man muss jetzt schon an die Zukunft denken", sagt der Klinikchef. Eine Besonderheit wird es in der neuen Rettungswache in Mittweida auch geben: belüftete und beheizbare Schränke für die Kleidung der Rettungssanitäter. "Wenn die Kollegen von den Außeneinsätzen beispielsweise mit nasser Funktionskleidung in die Wache kommen, dann können die Sachen dann schnell getrocknet werden", sagt Florian Claus. Zudem wird das neue Gebäude mehrere Sozialräume sowie einen Aufenthalts- und Schulungsraum haben.

5,3 Millionen Euro Baukosten