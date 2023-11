Mutmaßlicher Scherz mit Folgen: Schaum verunreinigt Brunnen in Mittweida

Was sich für die Täter vielleicht nur ein Halloween-Scherz war, könnte für die Stadt kostspielig werden. Jetzt muss schnell gehandelt werden.

Mittweida .

Es schäumt im Brunnen von Mittweida. Diesmal in dem Wasserspiel an der Weberstraße Ecke Frongasse vor Bestattungsinstitut und Asia-Imbiss. Bei herbstlichem Sonnenschein laden die Bänke rund um den Brunnen zum Verweilen ein. Doch am Mittwochnachmittag war dort eine dicke Schaumschicht im Wasser zu sehen. Was ist hier passiert?