Nach Großbrand in Mittweida: Aufräumarbeiten dürfen erst Wochen nach dem Feuer starten

Sechs Wochen nach dem Brand eines Altreifenlagers in Kockisch bei Mittweida hat sich auf dem Gelände noch nicht viel getan. Doch nun kann das Aufräumen beginnen. Der Vorsitzende der Agrargenossenschaft zeiht Konsequenzen.

Mittweida. Der nächtliche Brand hatte die Feuerwehr über elf Stunden in Atem gehalten: Am 5. April war auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Mittweida ein Altreifenlager in Brand geraten. Die Löscharbeiten auf dem Grundstück im Ortsteil Kockisch gestalteten sich schwierig. Anwohner wurden noch in der Nacht von der Feuerwehr vor starker Rauchentwicklung gewarnt.

Das etwa 100 Quadratmeter große Silo, in dem die Altreifen gelagert waren, brannte komplett ab. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, teilten die Beamten bereits am Tag des Brandes mit. Er rechne mit einem Schaden von bis zu 15.000 Euro, sagte der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Lukas Bohnwagner später im Gespräch mit der "Freien Presse". Darunter fallen die Kosten für die Entsorgung der verbrannten Reifen, deren Wiederbeschaffung und den Neubau des Silos. Offen war damals, ob die Versicherung für den Schaden aufkommt.

Sechs Wochen nach dem Brand beginnt das Aufräumen

"Bis jetzt ist noch gar nichts passiert. Alles liegt noch so da, wie am Tag nach dem Brand", sagt Lukas Bohnwagner. Aber nun soll es losgehen: Er habe erst jetzt die Freigabe von der Versicherung dafür erhalten, sagt Lukas Bohnwagner, und kann in dieser Woche Container aufstellen, die dann mit den Resten des Silos und den verbrannten Reifen beladen werden. Wie hoch die Kosten zur Beseitigung der Brandreste am Ende sein werden, steht noch nicht fest. Das hänge auch davon ab, welche Menge Abfall anfällt.

Ausgebremst in der Produktion sei die Genossenschaft durch den Brand zwar nicht. "Aber die ganze Entsorgung ist natürlich zusätzliche Arbeit. Und es ist nervenaufreibend", sagt Lukas Bohnwagner. Zumal dadurch auch Mitarbeiter gebunden werden. Der Vorstandsvorsitzende will zudem Konsequenzen aus dem Brand ziehen: So soll das Gelände der Agrargenossenschaft Mittweida an der Waldheimer Straße eingezäunt werden. Er denke zudem über weiter Maßnahmen, wie beispielsweise Videoüberwachung, nach.

Brand in Mittweida: Polizei ermittelt weiter

Laut Polizei sind die Ermittlungen wegen Brandstiftung gegen Unbekannt derzeit noch nicht abgeschlossen. "Nach Abschluss der Ermittlungen wird das Verfahren an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben", so die Polizei.

Rückblick: Schwierige Löscharbeiten auf Agrargelände in Mittweida