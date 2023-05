Neonazi-Party in Döbeln: Mitarbeiter der Hochschule Mittweida anscheinend einer der Feiernden

Ein Mitarbeiter der Hochschule gehörte anscheinend zu den Männern, die in Döbeln kurz nach dem Männertag eine Gartenparty gefeiert haben, bei der eine Hakenkreuz-Flagge hing. Der Rektor verspricht Aufklärung und zieht erste Konsequenzen.

Mittweida. Volker Tolkmitt, Rektor der Hochschule Mittweida, hat mit einer Rundmail an alle Hochschulangehörigen am Donnerstag, 17.30 Uhr für reichlich Verwirrung unter Studierenden und Mitarbeitern gesorgt. Darin hieß es: "Aktuell sind wir auf einen Vorfall aufmerksam geworden, der im krassen Widerspruch zu unseren Werten steht und in den mutmaßlich ein Mitarbeitender unserer Hochschule involviert ist. Wir haben den Mitarbeitenden vorübergehend von seinen Aufgaben freigestellt, um eine lückenlose Aufklärung zu ermöglichen."

Video von Neonazi-Party in Döbeln schlug hohe Wellen

Wie bereits kurze Zeit später unter den Studenten bekannt wurde, geht es bei dem Vorfall offenbar um die Neonazi-Party in einem Garten im Döbelner Ortsteil Gärtitz, die für Empörung gesorgt hatte. Am Tag nach dem Männertag hatte dort eine Frau eine Gruppe Männer gefilmt, die vor einer Flagge mit Hakenkreuz und einer mit Reichsadler feierten. Die 23-Jährige stellte das Video ins Netz und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen die Partygäste. Die Frau wird seitdem bedroht. Mittlerweile hat auch der Pächter des Kleingartens die Frau angezeigt - und zwar wegen Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz, Hausfriedensbruchs und Verleumdung.

Auf Nachfrage der "Freien Presse", ob es einen Zusammenhang zwischen der Party und der Freistellung des Mitarbeiters gibt, teilte Hochschul-Pressesprecher Helmut Hammer am Freitagvormittag mit: "Der Vorfall in Döbeln am 19. Mai ist uns bekannt; mutmaßlich ist hier ein Mitarbeitender unserer Hochschule involviert."

Vorfall im Wissenschaftsministerium bekannt

Dem sächsischen Wissenschaftsministerium ist der Vorfall bekannt. Auf Nachfrage der "Freien Presse" erklärte Ministeriumssprecher Falk Lange: "Im Zuge der Vorbereitung des Rundschreibens an die Mitglieder der Hochschule hat der Rektor auch das Wissenschaftsministerium informiert… auch darüber, dass der Mitarbeiter freigestellt worden sei."

Grundsätzlich gelte, dass, wenn ein Hochschulmitarbeiter eine Straftat außerhalb seines Beschäftigungsverhältnisses begeht, eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht kommen könne. Das sei der Fall, wenn zum Beispiel durch die politische Betätigung für eine verfassungsfeindliche Partei oder Organisation eine konkrete Störung des Arbeitsverhältnisses eingetreten ist. Es handele sich dann, wie der Sprecher sagt, um einen Loyalitätsverstoß. Eine Prüfung und Bewertung der Umstände im Einzelfall obliege der Dienststelle. (mit acr)