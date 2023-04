Neuer Escape Room in Mittweida: Strom weg, Türen zu - wer schafft es, zu entkommen?

Mittweida.

Zunächst steht man in der großen Maschinenhalle des Wasserkraftwerkes. Dort befindet sich der geheime Raum. Über der Eingangstür hängt eine Uhr aus längst vergangenen Zeiten. Sie ist stehengeblieben. Beim Betreten des Raumes dann das Gleiche: Auch hier steht die Zeit still und erinnert an die 1960er Jahre. Der Geruch der alten Schaltschränke und Möbel tut sein Übriges, um die Vergangenheit aufleben zu lassen. Was anmutet wie ein Museumsbesuch, das ist der Escape Room des Wasserkraftwerkes Mittweida, der seit 2022 in Betrieb ist und das neue Highlight im Veranstaltungssegment werden soll.