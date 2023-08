So chic sieht's im Stadtgarten seit Sonntag aus

Sonnenhut, Ringelblumen, mediterrane Kräuter - im Stadtgarten an der Rochlitzer Straße in Mittweida wird es bunt. Am zweiten Arbeitstag am heutigen Samstag zeigt sich, was die zahlreichen freiwilligen Helfer in kürzester Zeit geleistet haben.

Mittweida. Update vom Sonntag: So schön sieht's im Stadtgarten an der Rochlitzer Straße in Mittweida jetzt aus