Streit aus Mittweida landet vor Gericht: Hat der Nachbar den Bungalow geflutet?

Dass Gartennachbarn im Clinch liegen, passiert immer wieder. In einem Fall aus Mittweida eskalierte ein Streit so weit, dass die Polizei alarmiert wurde. Am Dienstag wurde der Fall vor Gericht verhandelt. Was rät die Richterin, um solche Konflikte friedlich zulösen?

Mittelsachsen. Als "schwierig" wird dieses Nachbarschaftsverhältnis vor Gericht beschrieben. Immer wieder kommt es zu Streit, wird in der Verhandlung deutlich. Zentrales Thema: Ein Bungalow, der direkt an einer Grundstücksgrenze liegt. Am Dienstag sollte der Fall vor dem Amtsgericht Döbeln geklärt werden.

Streit auf zwei benachbarten Grundstücken in Mittweida

Angeklagt war ein 76-Jähriger wegen Sachbeschädigung. Der Senior besitzt ein großes Grundstück in Mittweida. Auf dem Nachbargrundstück, direkt an der Grenze, steht ein Bungalow. Dessen Überbau ragt offenbar bis ins Grundstück des Seniors. Um an der entsprechenden Bungalowwand Arbeiten vornehmen zu können, müssten die Nachbarn dessen Grundstück betreten. Das führt offenbar zu Streit. Nach einem Vorfall im Juni vergangenen Jahres eskalierte die Situation.

Bei der Verlesung der Anklageschrift stellt sich der Fall wie folgt dar: Der 76-Jährige soll an der Bungalowwand Erde aufgeschüttet und mithilfe eines Schlauchs Wasser in die Erde eingeleitet haben. Es entstand Schlamm, der durch zwei geöffnete Fenster in den Bungalow eindrang. Wände und Boden des Gebäudes seien durchnässt worden. Als die beiden Eigentümer den Schaden bemerkten, alarmierten sie die Polizei. So landete der Fall schließlich vor Gericht.

Nachbarn gehen sich auch vor Gericht an

Vor Gericht erklärte der Senior, dass ihn störe, dass am Bungalow immer wieder Boden ausgeschachtet und der Aushub auf seinem Grundstück abgelagert werde. Er habe die Löcher bereits mehrfach verfüllt. Beim Vorfall im Juni habe er den Boden verdichten wollen, konnte jedoch keine Rüttelplatte verwenden, da nicht genügend Platz vorhanden war. Daher habe er sich für das Einleiten von Wasser mit einem Schlauch entschieden, so seine Aussage.

"Es ist einfach nur Schikane", sagt die Eigentümerin (37) des Nachbargrundstücks vor Gericht. Immer wieder käme es zu Streitereien. Sie hätten das Grundstück vor wenigen Jahren übernommen. Obwohl der Voreigentümer sie vor Problemen in der Nachbarschaft gewarnt habe, hätten sie gedacht, dass sie diese bewältigen könnten.

Die Situation zwischen den Nachbarn scheint festgefahren zu sein, auch vor Gericht werden Anschuldigungen ausgetauscht. Es lässt sich nicht zweifelsfrei klären, wer den Erdboden am Bungalow ausschachtet oder ob der Senior tatsächlich eine Regenrinne vom Bungalow entfernt und die Bungalowfenster mit Brettern verrammelt hat, die von den neuen Eigentümern entfernt wurden.

Staatsanwaltschaft fordert 1750 Euro Strafe

Am Ende der Verhandlung forderte die Staatsanwältin eine Strafe von 1750 Euro sowie die Übernahme der Verfahrenskosten durch den Rentner, da sie zumindest erwiesenermaßen davon ausging, dass der Senior den Bungalow geflutet habe.

Die Richterin hingegen sprach den angeklagten Senioren frei und entschied, dass der Staat die Kosten des Verfahrens zu tragen habe. Es sei nicht zweifelsfrei nachweisbar, dass eine Sachbeschädigung vorlag oder dass der Bungalow bereits vorher feucht war, erklärte sie. Die Richterin wies zudem auf eine zivilrechtliche Anordnung des Amtsgerichtes Hainichen hin, wonach der Senior angewiesen worden war, Erde und Unrat an der Grundstücksgrenze zu entfernen. Dies sei bisher noch nicht erfolgt.

Richterin: So kann Nachbarschaftsstreit friedlich gelöst werden

Was können Nachbarn tun, damit Streitigkeiten gar nicht erst vor Gericht landen und die Staatskasse oder die Beteiligten finanziell belasten? "Miteinander reden", sagt Richterin Anne Mertens nach der Verhandlung im Gespräch mit der "Freien Presse". Immer wieder kommt es wegen Nachbarschaftsstreit zu Verhandlung. Manchmal reden die Betroffenen vor Gericht zum ersten Mal richtig miteinander. So weit müsse es nicht kommen, wenn das Gespräch vorher gesucht werde.

Sächsisches Nachbarrecht erlaubt Betreten von Grundstücken

Im sächsischen Nachbarrecht sind die Rechte der Eigentümer benachbarter Grundstücke festgelegt. Dort ist das sogenannte "Hammerschlags-, Leiter- und Schaufelschlagrecht" verankert. Demnach hat der Eigentümer zu dulden, dass "der Nachbar zur Errichtung, Veränderung, Reinigung, Unterhaltung oder Beseitigung einer baulichen Anlage auf seinem Grundstück das Grundstück des Eigentümers vorübergehend betritt".

