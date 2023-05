Streit endet vor Gericht: Mittweidaerin soll andere Frau gewürgt haben

Weil sie die Auflagen aus einem ersten Verfahren in der Sache nicht erfüllt hat, saß eine 41-Jährige aus Mittweida am Mittwoch nun erneut auf der Anklagebank.

Mittweida. Zweite Chance für eine Mittweidaerin: "Diesmal muss es aber klappen", sagte Amtsrichter Wolfgang Dammer, als er Mittwoch die Verhandlung in Döbeln schloss. Was war passiert?

Staatsanwältin: Anklage wegen Körperverletzung

Am 10. Oktober 2021 soll die Angeklagte gegen 10 Uhr eine andere Frau gewürgt und getreten haben. Dafür wurde sie von der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung angeklagt. Offenbar waren der Rangelei ein Streit um eine Nacktaufnahme und beleidigende Äußerungen über die Tochter der Angeklagten vorausgegangen. Das wurde schon bei einer ersten Verhandlung gegen die Mittweidaerin deutlich. Dort hatte sie diese Vorwürfe jedoch abgestritten. Dieser erste Prozess wurde jedoch gegen Auflagen eingestellt: Die Mittweidaerin sollte 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Dem war sie jedoch nicht nachgekommen. Und so saß sie am Mittwoch erneut auf der Anklagebank. Sie sei nicht in der Lage gewesen, die Stunden zu leisten, sagte sie. Das hielt Richter Wolfgang Dammer zunächst für nicht sehr überzeugend. "Wir könnten das Verfahren jetzt noch einmal komplett neu aufrollen und alle Zeugen noch einmal vernehmen. Aber das könnte teuer werden", sagte er.

Familienhelferin: Viele Baustellen im Leben der Angeklagten

Entscheidend war schließlich die Familienhelferin, die die Verhandlung im Gerichtssaal verfolgte. Sie meldete sich zu Wort und berichtete, dass sie die Familie der Angeklagten seit fast drei Jahren betreut. Die angeklagte 41-Jährige hat, wie in dem Verfahren deutlich wurde, vor kurzem ihren Job verloren: "Es ist sicher nicht so, dass sie kein Bemühen zeigt. Aber sie hat so viele Baustellen im Leben", so die Familienhelferin.

Die Staatsanwältin schlug schließlich vor, der 41-Jährigen doch noch eine zweite Chance zu geben, die geforderten 50 Sozialstunden zu leisten. Die Angeklagte möchte sie gerne so schnell wie möglich bei einem Mittweidaer Verein abarbeiten, den sie bereits kennt, sagte sie vor Gericht. Gleich am Montag wolle sie dort beginnen. Den dafür benötigten Stundenzettel und ein Merkblatt bekam sie direkt im Gericht. Das Verfahren wurde erneut eingestellt.