Summer of Pioneers: Das sind die Neuen in Mittweida

In einer fremden Stadt leben, Ideen zur Belebung der Innenstadt sammeln und gemeinsam mit den Mittweidaern in die Tat umsetzen - für diese Aufgabe sind gut ein Dutzend Menschen aus der ganzen Welt nach Mittweida gekommen. Ihr Büro haben sie in der Rochlitzer Straße 33 eröffnet. Mit bunten Klebezetteln hängt hier an der Wand, was in Mittweida in diesem Sommer vielleicht Realität werden könnte. Daher auch der Name: "Summer of Pioneers".

Doch wer sind diese Pioniere und was hat sie dazu bewogen, nach Mittweida zu kommen? Die "Freie Presse" hat ihnen genau diese Fragen gestellt.