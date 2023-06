Unverpackt: Angekommen bei euch!

Katja Leyendecker gehört zu den gut ein Dutzend Pionieren, die einen Sommer lang in Mittweida leben und die Stadt zusammen mit den Mittweidaern verändern wollen. Hier berichtet sie von ihren Eindrücken aus der Stadt.

Mittweida. Moin, Servus, Glückauf! Ich kam vor ein paar Wochen zu euch nach Mittweida. Als Sommerpionierin - aber dazu gegebenenfalls mal mehr. Aus Niedersachsen angereist, per Schnell- und Langsamzug, in Riesa einmal Umsteigen - schwupps, eben noch in Braunschweig und nun schon am Bahnhof Mittweida. Die letzte Strecke wurde mit meinem niegelnagelneuen D-Ticket bestritten. Aha, die Sonne scheint, fast schon zu sehr. Will sie mich aller-wärmstens willkommen heißen? Ich steige jedenfalls beschwingt aus dem Zug.

Der alte Backstein-Bahnhof zeigt sich ein wenig als Baustelle. Seine ehemalige und baldige Schönheit lassen sich jedoch einfach erahnen. Ich nehm die Beine in die Hand. Auf meinem Fußweg fallen mir gleich die Kirschbäume auf der Goethestraße auf. Eine einseitige Kirschblütenallee. Farblich abgestimmt dazu die Pfähle der Straßenlaternen: ebenfalls passend in frechem Pink. Ich meine, darin einen gewissen Humor zu erkennen.

Mein Rucksack ist leicht und nur mittelgroß. Da ist alles drin für meinen Aufenthalt hier in Mittweida. Denn ich mag es sehr, mit wenig unterwegs zu sein. Und ich mag es auch, mit wenig auszukommen. Genügsamkeit ist gerade voll meine Devise. Im Lebensabschnitt "Zweite Hälfte" - also ich bin gerade 50 geworden - ein heilsames Motto. Langsam, bedacht und mit einer gelassenen Durchlässigkeit für Neues, Fremdes und Unbekanntes. Pionierin eben. Per pedes also hoch zur Wohungsgenossenschaft, Schlüssel abholen. Hier soll ich nun sein für ein paar Wochen. Ich bin da! Den Kühlschrank hab ich immer noch nicht angestellt - genügsam eben. Dinge mal anders machen. Mal sein lassen.

Genügsamkeit lasse ich auch gerne in Hinsicht Ressourcenschonen und Müllvermeidung walten. Vielleicht werdet ihr mich in einem der schönen Mittweidaer Läden treffen: "Den Käse bitte gleich in die mitgebrachte Schachtel." oder "Das Brot bitte in den Stoffsack hier." Von Verpackung haben wir doch viel zu viel. Wir ersticken ja regelrecht darin. Also, unverpackt. Und geht doch. Bisher habe ich nur Zustimmung und Verständnis erlebt für meine kleine Hobbyaktivität des Verpackungsunterlassens. Allein des Titels wegen schon erstreblich, finde ich.

Ich sagte "Fremdes und Unbekanntes", meine Mutter stammt aus Sachsen, wie meine Oma, die gerne und viel erzählte von ihrer sächsischen Heimat samt Erzgebirge. Also ein bisschen Abstammung und Anlehnung ist ja da, und damit auch eine Neugierde meinerseits, die gestillt werden möchte. Irgendwie macht diese Reise und mein Ankommen allein schon deswegen einen großen Sinn. Mal nachfühlen. Mal schauen. Was ist dieses Sächsische? Ich werd' wohl mehr zu erzählen haben. Schauen wir mal.

Und falls das noch wichtig ist: Ich bin Bauingenieurin des Wasserbaus. Lebte schon seit Studientagen in Newcastle, Nordengland. Promovierte dann nochmal im Themenbereich ‘Soziale Architektur'. Seit mehreren Jahren tingele ich nun zwischen Nordengland und Deutschland hin und her, kann mich irgendwie nicht richtig entscheiden, muss auch nicht. Bin Nomadin und gerade glücklich so.