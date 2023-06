Verzögerter Start der E-Scooter in Mittweida: Technische Probleme und anscheinend Geldprobleme bei Firma Tier

100 E-Roller wollte die Firma Tier bereits im Mai wieder nach Mittweida bringen. Doch es dauert länger. Offenbar braucht das Unternehmen Geld.

Mittweida. In Chemnitz stehen sie wieder an gefühlt jeder zweiten Straßenkreuzung. Auch in Mittweida sollte es die türkisfarbenen Scooter, mit denen man durch die Stadt fahren kann, schon längst wieder geben. Anfang Mai, so hatte es die Betreiberfirma Tier gegenüber der "Freien Presse" vor wenigen Wochen angekündigt, sollten erneut 100 der elektrisch betriebenen Gefährte in die Stadt geliefert werden und dann auch verfügbar sein. Doch bislang ist kein einziger Roller nach Mittweida gebracht worden. Woran liegt das?

Firma Tier hält sich bedeckt

Die Stadtverwaltung hat bereits das Okay gegeben, dass das Unternehmen Tier die Roller diesen Sommer wieder in Mittweida anbieten darf. Bei der Firma hält man sich auf Nachfrage nun bedeckt: "Der Start in Mittweida verzögert sich aktuell noch aufgrund technischer Probleme", teilt Pressesprecher Patrick Grundmann mit. Nähere Details nennt er nicht. Man wolle informieren, sobald es losgeht und die Roller in Mittweida verfügbar sind.

Berichte: Unternehmen braucht Geld

Medienberichten zufolge braucht die Firma Tier momentan Geld. Wegen Kapitalbedarfs denkt Tier Mobility einem TV-Sender zufolge über eine Fusion oder den eigenen Verkauf nach, schrieb das Handelsblatt vor etwa vier Wochen. Zu diesem Zweck habe sich der deutsche E-Scooter-Verleiher mit der Investmentbank Qatalyst Partners zusammengetan, heißt es weiter mit Verweis auf einen Bericht von Sky News. Tier wollte sich, wie das Handelsblatt schreibt, zu diesem Thema nicht äußern. Auch Qatalyst sei für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.