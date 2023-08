Viele Hände, schnelles Ende? Was am Samstag im Stadtgarten Mittweida passiert

Sonnenhut, Ringelblumen, mediterrane Kräuter - im Stadtgarten an der Rochlitzer Straße in Mittweida wird es bunt. Am zweiten Arbeitstag am heutigen Samstag zeigt sich, was die zahlreichen freiwilligen Helfer in kürzester Zeit geleistet haben.

Mittweida. Gekauft wurde nur das Nötigste. Eigentlich besteht der Stadtgarten, der diese Woche an der Rochlitzer Straße entstanden ist, überwiegend aus Materialspenden. Die Terrassendielen kommen von HTS Holzbau Mittweida, die Holzpaletten von Peter Großer und die Pflanzen von Privatpersonen. "Das große Ziel für heute ist es, die Beete zu bepflanzen", sagt Katrin Tominski vom Summer of Pioneers am Samstag. Die Pflanzen dafür stehen gut behütet ein paar Meter weiter in einem leerstehenden Geschäft. Mai Trinh von den Stadtwürmern Dresden, die den Gartenbau als Experten unterstützen, erklärt, dass besonders pflegeleichte, trockenheitsresistente Pflanzen ausgewählt wurden. "Da es niemanden gibt, der direkt für die Pflege verantwortlich sein wird, kann es auch sein, dass die Pflanzen über mehrere Tage ohne Wasser auskommen müssen", sagt die 30-Jährige. Der Stadtgarten soll in Zukunft für alle Menschen offen stehen, jeder, der möchte, kann darin mit anpacken. In Mittweida entsteht ein essbarer Garten für alle