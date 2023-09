Vier Mädels unter einem Dach: Zu Besuch in der Azubi-WG des Mittweidaer Klinikums

Erstmals bietet das Mittweidaer Krankenhaus für Azubis und Studenten eine gemeinsame Wohnung an. Die "Freie Presse" hat sich in der WG umgesehen mit den Bewohnerinnen über ihr neues Zuhause gesprochen.

Mittweida. Julia Zwingenberger empfängt mich mit einem strahlenden Lächeln in der 2. Etage eines Eckhauses. Wir befinden uns im Flur der neuen Azubi-WG des Krankenhauses Mittweida. Diese wurde mit dem diesjährigen Ausbildungsbeginn von vier Mädels zum ersten Mal bezogen. Ein Mann wohnt nicht mit drin. Die "Freie Presse" hat sie besucht, um zu sehen, wer die Mädels sind! Ein Erlebnisbericht.

Das sind die vier jungen Frauen in der WG

Mit 25 Jahren ist Julia Zwingenberger die Erfahrenste der Truppe und hat ein klares Ziel: Ärztin werden! Im schalldichten Wohnzimmer, das früher Teil einer Arztpraxis war, komme ich mit den vier jungen Frauen ins Gespräch. Wir sind schnell beim Du. Zwei von ihnen, Hedil Abed und Siwar Ben Nasr aus Tunesien, haben schon so einiges erlebt. Beim Aufschreiben der Namen habe ich ganz schöne Probleme, die Buchstaben richtig aneinanderzureihen. Ich frage mich, wie schwer es wohl erst sein muss, eine Ausbildung in einem anderen Land anzugehen. "Deutsch habe ich schon in Tunesien gelernt", sagt Siwar. Die 23-Jährige und Hedil sind seit acht Jahren ein unschlagbares Team. 2022 sind sie zusammen nach Deutschland gekommen. Auf die Frage, ob sie ihr Zuhause und Land vermissen, kann man die Antwort darauf in ihren Augen ablesen. "Definitiv, besonders das erste halbe Jahr war eine Herausforderung", gesteht Hedil. Die vierte in der WG, Emi Kunath aus Kamenz, hat wie Siwar und Hedil das Ziel, Pflegefachkraft zu werden.

WG als Unterstützung, um die Ausbildung durchziehen zu können

Wer ist der Vermieter der WG? Das Krankenhaus selbst! Die jungen Frauen sind somit Untermieter des Klinikums. Geschäftsführer Florian Claus unterstützt den Wunsch von allen, bis zum Ende ihrer Ausbildung zu bleiben: Er wünscht dem Krankenhaus-Nachwuchs, "dass alle Azubis durchziehen, auch wenn's mal knifflig wird." Denn in der Pflege werde jede helfende Hand gebraucht. In diesem Jahr haben 25 Auszubildende in fünf verschiedenen Berufen bei der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH ihre Karriere gestartet. Die extra dafür bereitgestellte WG befindet sich in der Nähe des Mittweidaer Zentrums. Nicht weit von der Klinik.

Wie wird die WG finanziert?

Die WG war nicht der entscheidende Faktor für die vier, aber eine coole Ergänzung, sagen sie. Und was zahlten sie dafür? "So viel wie in anderen WGs auch", sagt die angehende Ärztin Julia. Ihr Zimmer finanziert sie mit BAföG. Die anderen drei bekommen eine "ganz gute Ausbildungsvergütung."

Darum haben sie sich für die Pflege entschieden

Warum haben sich die jungen Frauen trotz Schichtarbeit und Wochenendeinsätzen für diesen Weg entschieden? Hedil hat die Antwort parat: "Mir macht es Spaß, anderen Menschen zu helfen." Früher habe sie schon ihre Großmutter gepflegt. Siwar hat bereits in einem Labor gearbeitet und medizinische Studien begleitet. Emi hätte sich als Alternative gut den Weg als Hebamme vorstellen können. Erfahrungen konnte sie bereits auf einer Entbindungsstation machen.

Pflegefachkraft in drei Bereichen möglich

Während der drei Lehrjahre können die angehenden Pflegefachkräfte ihre Ausbildung in verschiedene Richtungen vertiefen. Emi konzentriert sich auf Kinderkrankenpflege, während Hedil und Siwar sich für die stationäre Akutpflege entschieden haben. Eine dritte Möglichkeit wäre die Altenpflege. Früher gab es dafür drei separate Berufe, seit 2020 ist es eine generalistische Ausbildung.

Das WG-Leben: Vor- und Nachteile

Julia hingegen steht kurz vor ihrem Abschluss und schreibt nebenbei an ihrer Doktorarbeit. Vorher habe sie schon sieben Jahre alleine gewohnt. An das WG-Leben musste sie sich erst wieder gewöhnen. "Manchmal vermisse ich die Ruhe", gesteht sie. Aber bisher verstehen sich alle blendend und sehen es als Chance, quasi wie Schwestern zusammenzuleben. Die Sorge, wie vier Mädels mit einem Bad klarkommen, erwies sich als unbegründet. "Wir duschen meistens abends", erklärt Emi, da komme keiner der anderen in die Quere. Alles läuft mit Absprachen. Und was ist mit Männerbesuch? Zwei von ihnen sind ohnehin gerade Single, die anderen sagen, dass sie dafür auch andere Orte aufsuchen. Die Freunde lebten ja schließlich auch in Wohnungen. "Oder wir gehen in diesen schallgeschützten Raum", ergänzt eine der Vier, worauf Gelächter ausbricht.

Das mögen die vier an Mittweida

Wie finden sie Mittweida bis jetzt? Siwar strahlt: "Die Ruhe hier ist einfach herrlich! Und das italienische Eiscafé!" Alle sind begeistert von der Nähe zu Chemnitz und der guten Zugverbindung. "Da ist für junge Leute mehr los!", betont eine andere. Alle vier haben trotz der Ausbildung auch ihre Freizeit fest im Blick: Reisen und den verschiedenen Hobbys nachgehen - all das muss man genießen, solange man jung ist, sagen sie.