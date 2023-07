Von Herzen gesprochen: Backwaren

Katja Leyendecker gehört zu den gut ein Dutzend Pionieren, die einen Sommer lang in Mittweida leben und die Stadt zusammen mit den Mittweidaern verändern wollen. Hier berichtet sie von ihren Eindrücken aus der Stadt.

Mittweida. Howdy und Dobry-Dzień möchte ich meinem vorigen Moin-Servus-Glückauf-Gruß noch hinzufügen. Denn hier bei uns - beim summer of pioneers - geht es nicht nur bundesweit, sondern sogar international zu. Aus den USA und aus Belarus, von West und von Ost. Sprache ist also ein Thema für uns Sommerpionierende. Wir merken immer wieder, dass sie einen immensen Tiefgang aufmacht in unserer Seele. Wenn wir doch nur direkt von Herz zu Herz sprechen könnten!

Da ich lange in Nordengland gelebt habe, fällt mir die englische Sprache leicht. Manchmal sogar leichter als das Deutsch, dass ich noch aus den 90er kenne. Ja, Sprache wandelt sich! Ich bin schockiert, irritiert! Das Wort "zeitnah" finde ich daher noch immer gewöhnungsbedürftig. Gab es in den 90ern so nicht. Eine andere Sprache erlernt zu haben, das weiß ich, ist irgendwie "charakterbildend". Also: zugleich ernüchternd und erhebend. Ich spürte es in England am eigenen Leib und dadurch begriff ich, dass ich durchs Fehlermachen lernte, holpernd und stolpernd, aber auch weiterkommend. Für mich eine riesige Lebenserkenntnis - damals, wie heute.

Wir Menschen schweben immer in einem psychischen Spannungsfeld, irgendwo zwischen Autonomie und Zugehörigkeit, zwischen alleinigem Selbstverwirklichungsdrang und rauschartigem Gruppenerlebnis. Sicherlich auch ordentlich wichtig für den Entdeckergeist unseres summer of pioneers: Lernen ohne zu Belehren. Wie nähern wir uns Mittweida? Wie bleiben wir im konstruktiven Abstand?

Sprachlich. Unsere unterschiedlichen Dialekte, bestimmte Betonungen und regionale Floskeln wären da ja auch noch zu nennen. So freue ich mich jedes Mal über ein beherztes "Schmecken lassen!" - im niedersächsischen dann ein "Guten Appetit!" oder dem süddeutschen "Guten!". Oder im Englischen … großes Schweigen im Walde, denn es kennt keinen Wortausdruck fürs Eröffnen einer Mahlzeit. Vielleicht ein "Tuck in!" also ein "Hau rein!". Wenig ehrerbietend.

Aber nicht nur sprachliche Unterschiede fallen mir auf. Sondern auch kulturelle. Obwohl Sprache und Kultur ja eh ganz eng miteinander verknüpft sind. Nehmen wir doch gleich mal die Esskultur. Was ich wirklich besonders und höchstgradig bemerkenswert finde in Mittweida, ist die hohe Anzahl der Bäckereien pro Straßenmeter. Noch dazu traditionelle Familienbetriebe und Meistereien. Ich hab es nicht genau auf den Meter berechnet. Doch schon weiß ich gar nicht mehr, wo ich in meinem Glück hin soll! Denn ich trinke gerne Kaffee. Und ein süßes Schlemmermäulchen bin ich auch. Ebenfalls gibt es in den innigen Backstuben leckeres Vollkornbrot und Laugengebäck. Himmlisch.

Bei dieser tollen Auswahl von Leckereien bin ich auf Wolke Sieben. Ich lasse es mir schmecken in Mittweida. Da ist System drin: Ihr trefft mich in einer der Bäckereien und Cafés meistens am Morgen - dann jeweils in ein Buch vertieft oder beim "anthropologischen Staunen". Auf jeden Fall aber einen Kaffee schlürfend. Vielleicht sehen wir uns so ja mal. Nur am Sonntag wird es schwierig, zwecks Öffnungszeiten - da wird allgemein geruht. Ansonsten, bis dahin: so long! Und nächstes Mal könnte es sich um Parkplätze drehen, und ums Zufußgehen.

