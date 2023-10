Warum eine junge Frau in Mittweida eine Theatergruppe der etwas anderen Art gründet

Eine Rolle suchen, auswendig lernen, vorführen? Bei der Herzsprung-Theatergruppe in Mittweida funktioniert das Schauspiel ganz anders.

Mittweida. Herzsprung. Den Namen hat sich die Theatergruppe selbst gegeben. "Weil das Herz einen Sprung macht, wenn man Theater spielt", erklärt Anika Piontek. Die 25-jährige Theaterpädagogin leitet die Gruppe an. Derzeit werden neue Mitstreiter gesucht, denn im April soll ein neues Stück aufgeführt werden.

Woher nimmt die Gruppe so viel Begeisterung, dass sprichwörtlich das Herz einen Sprung macht? Anika Piontek erklärt, was die Stücke besonders macht: Es werde kein fertiges Theaterstück auswendig gelernt und einstudiert, sondern die Teilnehmer entwickeln alles selbst: Das Thema, um das es gehen soll und die Rollenbiografien. "So können sich die Teilnehmer besonders gut mit ihren Rollen und dem Stück identifizieren", erklärt Anika Piontek. Beim letzten Stück entschied sich die Gruppe für eine Kriminalkomödie, "richtig mit Leiche und Mörder", sagt die Theaterpädagogin. Das Wasserkraftwerk Mittweida bot bei der Aufführung eine passende Kulisse, so Anika Piontek.

Und dort blieb es spannend bis zum Schluss: Denn auch für eine anstehende Aufführung gibt es kein fertiges Script, sondern nur einen groben Plan, wie die Handlung aussehen soll. Es wird also live auf der Bühne improvisiert. "Viele Gags entstehen dann im Moment der Aufführung", erklärt Anika Piontek. Das mache die Stücke besonders authentisch.

Theatergruppe für junge Erwachsene in Mittweida

Entstanden ist die Gruppe im November 2022, eigentlich als Pflichtprojekt bei einer Fortbildung der Theaterpädagogik, so Anika Piontek. Schon Ende Januar wurde die Kriminalkomödie aufgeführt. Die damals sieben Studentinnen und Schülerinnen, die mitmachten, waren so begeistert, dass sie sich einen Fortbestand der Gruppe wünschten. Und so werden für das partizipative Theaterprojekt neue Mitstreiter oder Mitstreiterinnen zwischen 18 und etwa 30 Jahren gesucht. Sie müssen keine Studenten sein, betont Anika Piontek. Es reiche die Lust auf Laientheater.

Pädagogin mit Herz fürs Theater

Anika Piontek arbeitet eigentlich als Erlebnispädagogin im Abenteuercamp Lauenhain und betreut dort Schulklassen auf Ausflügen. Die gebürtige Düsseldorferin hat als Jugendliche selbst Theater gespielt, entschied sich dann aber für die berufliche Laufbahn im Bereich Pädagogik und lebt seit drei Jahren in Mittweida. Nun kann sie die Leidenschaft im Herzsprungtheater weitergeben.

Zum Kennlerntreffen wird am 25. Oktober ab 18.30 Uhr im Freizeitzentrum Mittweida eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Derzeit werden noch Spenden gesammelt, um die Unkosten zu decken. Zur Sammlung geht es hier.

Eindruck von der vergangenen Aufführung im Wasserkraftwerk