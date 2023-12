Weihnachtsmarkt in Mittweida 2023: Was es zu essen und zu trinken gibt

Neben Glühwein und Roster werden viele andere Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt angeboten. Auch Händler aus Mittweida sind wieder dabei. Ein Höhepunkt für Kinder wird in diesem Jahr hingegen fehlen.

Am Donnerstag ist es wieder so weit: Der Weihnachtsmarkt in Mittweida wird eröffnet. Vier Tage lang können sich Besucher durch Waffeln, Glühwein und Lachs-Baguettes schlemmen. Was Gäste in diesem Jahr erwartet, erfahren Sie hier.