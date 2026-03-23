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Am Sonntagabend brannte es in Mittweida in einem Wohnhaus.
Am Sonntagabend brannte es in Mittweida in einem Wohnhaus. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Das Feuer brauch im ersten Obergeschoss aus.
Das Feuer brauch im ersten Obergeschoss aus. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Einsatz für die Feuerwehr auf der Leisniger Straße in Mittweida.
Einsatz für die Feuerwehr auf der Leisniger Straße in Mittweida. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Am Sonntagabend brannte es in Mittweida in einem Wohnhaus.
Am Sonntagabend brannte es in Mittweida in einem Wohnhaus. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Das Feuer brauch im ersten Obergeschoss aus.
Das Feuer brauch im ersten Obergeschoss aus. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Einsatz für die Feuerwehr auf der Leisniger Straße in Mittweida.
Einsatz für die Feuerwehr auf der Leisniger Straße in Mittweida. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Mittweida
Wohnhausbrand in Mittweida: Seniorin muss ins Krankenhaus
Redakteur
Von Falk Bernhardt
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Bei einem Brand in einem Haus in der Leisniger Straße in Mittweida am Sonntagabend konnte sich eine 76-Jährige selbst in Sicherheit bringen. Sie war die einzige Bewohnerin.

Flammen und dichter Rauch drangen am Sonntagabend aus einen Haus an der Leisniger Straße in Mittweida. Gegen 17.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Haus alarmiert. „Das Gebäude war nahezu leerstehend“, erklärte Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Montagmorgen. „Die einzige...
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