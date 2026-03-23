Wohnhausbrand in Mittweida: Seniorin muss ins Krankenhaus

Bei einem Brand in einem Haus in der Leisniger Straße in Mittweida am Sonntagabend konnte sich eine 76-Jährige selbst in Sicherheit bringen. Sie war die einzige Bewohnerin.

Flammen und dichter Rauch drangen am Sonntagabend aus einen Haus an der Leisniger Straße in Mittweida. Gegen 17.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Haus alarmiert. „Das Gebäude war nahezu leerstehend“, erklärte Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Montagmorgen. „Die einzige... Flammen und dichter Rauch drangen am Sonntagabend aus einen Haus an der Leisniger Straße in Mittweida. Gegen 17.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Haus alarmiert. „Das Gebäude war nahezu leerstehend“, erklärte Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Montagmorgen. „Die einzige...