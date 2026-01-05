MENÜ
Der Glätteunfall südlich von Döbeln hat einen Verletzten gefordert.
Der Glätteunfall südlich von Döbeln hat einen Verletzten gefordert. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Der Glätteunfall südlich von Döbeln hat einen Verletzten gefordert.
Der Glätteunfall südlich von Döbeln hat einen Verletzten gefordert. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Mittweida
Zusammenstoß mit Mercedes-Wohnmobil bei Döbeln verursacht Schaden von 40.000 Euro
Von Lutz Kirchner
Auf der eisglatten Bundesstraße 169 waren ein VW und das Wohnmobil frontal kollidiert. Die Polizei hat erste Angaben zu dem Unfall konkretisiert.

Der Schaden bei dem frontalen Zusammenstoß eines Volkswagens und eines Mercedes-Wohnmobils am Sonntag, 4. Januar, auf der Bundesstraße 169 bei Döbeln beläuft sich laut Bericht der Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Polizei hat damit erste Nachrichten zu dem Verkehrsunfall konkretisiert. Leichte Verletzungen hat der 34-jährige VW-Fahrer...
