Zusammenstoß mit Mercedes-Wohnmobil bei Döbeln verursacht Schaden von 40.000 Euro

Der Schaden bei dem frontalen Zusammenstoß eines Volkswagens und eines Mercedes-Wohnmobils am Sonntag, 4. Januar, auf der Bundesstraße 169 bei Döbeln beläuft sich laut Bericht der Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Polizei hat damit erste Nachrichten zu dem Verkehrsunfall konkretisiert. Leichte Verletzungen hat der 34-jährige VW-Fahrer...