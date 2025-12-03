Zwei Verletzte nach Unfall an Baustellenampel in Lauenhain

Zwischen Mittweida und Lauenhain kam es an einer Baustellenampel zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Zudem entstand erheblicher Sachschaden.

Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist es am Mittwochabend kurz vor 17 Uhr in Lauenhain auf der Straße des Friedens im Bereich der seit längerer Zeit bestehenden Baustellenampel gekommen.