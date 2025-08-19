Zwei Wochen Auszeit vom Krieg: Was Kinder aus der Ukraine im Ferienlager an der Talsperre Kriebstein erleben

Mittweida
Wenn das Spielen lauter ist als die Drohnen: In Mittelsachsen können 28 ukrainische Mädchen und Jungen wieder erleben, was es heißt, Kind zu sein. Zwei Wochen können sie an der Talsperre Kriebstein unbeschwert spielen, bauen, lachen – was ihr Alltag im Krieg sonst kaum zulässt.
Ein lautes Hallo in die Welt – sie schreien es direkt gegen die steile Wand am anderen Ufer. Dann lauschen die Kinder an der Talsperre Kriebstein. „Wir haben das letzte Mal, als wir hier lang gegangen sind, das Echo entdeckt“, erklärt Denis Tkachenko.
