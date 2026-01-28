MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Kloster Buch finden regelmäßig Marktveranstaltungen statt.
Im Kloster Buch finden regelmäßig Marktveranstaltungen statt. Bild: Thomas Kube/Archiv
Im Kloster Buch finden regelmäßig Marktveranstaltungen statt.
Im Kloster Buch finden regelmäßig Marktveranstaltungen statt. Bild: Thomas Kube/Archiv
Rochlitz
70 Stände im Kloster Buch in Leisnig: Einblicke in seltene Handwerkstechniken
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kloster Buch wird das Kunsthandwerk gefeiert: Auf dem Markt am 15. Februar können Besucher mehr entdecken als nur Stände.

Im Kloster Buch in Leisnig wird am Sonntag, 15. Februar, von 10 bis 16 Uhr, zum Kunst- und Handwerkermarkt eingeladen. Etwa 70 Stände bieten ein breites Sortiment von Keramik über Holzarbeiten bis hin zu Blaumalerei. Besucher erhalten Einblicke in die Herstellung, wie der Veranstalter ankündigte. Die kunsthandwerklichen Stände verteilen sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:48 Uhr
2 min.
Nationalspielerin Hoffmann verlässt RB Leipzig
Leipzigs Giovanna Hoffmann wird RB Leipzig zum Saisonende verlassen. (Archivbild)
Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen personell einen hochkarätigen Abgang hinnehmen. Eine Nationalspielerin verlässt den Bundesligisten.
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
14:00 Uhr
1 min.
Vogelgrippe in Mittelsachsen: Sperrzone rund um Leisnig wird aufgehoben
Für Leisnig und Umgebung wurde der Sperrbezirk aufgehoben. (Symbolfoto).
Der Norden von Mittelsachsen ist keine Überwachungszone mehr. Die Geflügelpest sorgt im gesamten Landkreis aber weiter für Einschränkungen.
Falk Bernhardt
26.01.2026
4 min.
„Wechselburg wird seine Strahlkraft behalten“: Bürgermeister Daniel Bergert sieht für die Gemeinde auch nach der Klosterschließung Hoffnung
Daniel Bergert ist seit Juni 2022 Bürgermeister von Wechselburg. Er sieht Hoffnungsschimmer für die Gemeinde.
Das Kloster in Wechselburg schließt seine Tore, doch Bürgermeister Daniel Bergert (CDU) blickt optimistisch in die Zukunft der Gemeinde. Welche Chancen bleiben trotz des Verlusts?
Julia Czaja
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel