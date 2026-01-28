70 Stände im Kloster Buch in Leisnig: Einblicke in seltene Handwerkstechniken

Im Kloster Buch wird das Kunsthandwerk gefeiert: Auf dem Markt am 15. Februar können Besucher mehr entdecken als nur Stände.

Im Kloster Buch in Leisnig wird am Sonntag, 15. Februar, von 10 bis 16 Uhr, zum Kunst- und Handwerkermarkt eingeladen. Etwa 70 Stände bieten ein breites Sortiment von Keramik über Holzarbeiten bis hin zu Blaumalerei. Besucher erhalten Einblicke in die Herstellung, wie der Veranstalter ankündigte. Die kunsthandwerklichen Stände verteilen sich...