700 Lampen, ein Mann: Winklers unermüdlicher Einsatz für Geringswalde

Ein Fischerhut, ein blauer Drillich und ein Leben für die Elektrizität: Manfred Winkler, der Hüter der Geringswalder Straßenlampen, geht in den Ruhestand.

Wenn er seine Kontrollrunden dreht, kriegt es jeder mit. Egal, ob er in einer kleinen Gasse oder entlang der Bundesstraße 175, die sich durch das Geringswalder Stadtgebiet zieht, unterwegs ist. An der Hauptverkehrsachse leuchten alle Laternen, und das am späten Vormittag. Ein etwas surreales Bild. Für Manfred Winkler Normalität – ohne Licht...