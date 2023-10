A 14 zwischen Döbeln-Nord und Leisnig: Person versucht, Dachbox von der Fahrbahn zu holen

Die Polizei warnt am Samstag vor Gefahr auf der Strecke.

Leisnig/Döbeln. Auf der A 14 aus Nossen in Richtung Leipzig besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Wie die Polizei mitteilt, liegen zwischen den Abfahrten Döbeln-Nord und Leisnig Gegenstände auf der Fahrbahn. Demnach versucht eine Person, ihre Sachen einzusammeln und die verlorene Dachbox von der Autobahn zu holen.

Zuvor hatte es in der Gegenrichtung an einer Baustelle auf der A 14 einen Unfall gegeben. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, befanden sich Personen auf der Fahrbahn, die linke Fahrspur war gesperrt und es hatte sich ein Stau gebildet. (eva)