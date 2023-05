Aktionstag in Rochlitz: "Freie Presse" erklärt, wie das Digitalabo funktioniert

Rochlitz.

Welche Möglichkeiten die digitale "Freie Presse" bietet, haben Interessierte bei einem Aktionstag in den Räumen der Rochlitzer Redaktion erfahren. So können zum Beispiel spannende Beiträge als E-Paper auf dem PC, Tablet und Smartphone gelesen werden. Zudem werden über die "Freie Presse"-App Push-Nachrichten ausgespielt, das heißt, über aktuelle Entwicklungen vor Ort und in der Welt ist man aktuell auf dem Laufenden.