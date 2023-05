Angler aus Geringswalde fischen ab

Vorm Abfischen fließt Schweiß: Mit einem Arbeitseinsatz am Gelände des Altgeringswalder Staubeckens an der Staatsstraße 200 wollen die Mitglieder des Angelvereins am Pachtgewässer Ordnung schaffen. Wie Vereinschef Detlef Arndt sagte, könne jeder mitmachen, auch ohne Vereinsmitgliedschaft. Entscheidend sei das Interesse an der Natur und deren Hege...