Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren da.
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren da. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Auf Schloss Rochlitz sind die Gespenster los - Das sind die schönsten Bilder
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Schaurig-schön geht es an zwei Abenden auf dem Schlossgelände zu. Dabei ist Obacht angesagt, denn Schlossgespenst Kunibert hat viele Freunde eingeladen. Und die wollen auch auf ihre Kosten kommen.

Wer zu Halloween auf den Geschmack gekommen ist, der kam am Freitag und kommt am Samstag in Rochlitz auf seine Kosten. Das Team vom Schlösserland hat das Gemäuer für zwei Nächte in ein gar gruseliges Revier verwandelt. Gaukler, tanzende Hexen und eine Feuershow, bei der den Besuchern der Atem stockt - alles dabei. Djanko lässt die Funken...
