Auf Schloss Rochlitz sind die Gespenster los - Das sind die schönsten Bilder

Schaurig-schön geht es an zwei Abenden auf dem Schlossgelände zu. Dabei ist Obacht angesagt, denn Schlossgespenst Kunibert hat viele Freunde eingeladen. Und die wollen auch auf ihre Kosten kommen.

Wer zu Halloween auf den Geschmack gekommen ist, der kam am Freitag und kommt am Samstag in Rochlitz auf seine Kosten. Das Team vom Schlösserland hat das Gemäuer für zwei Nächte in ein gar gruseliges Revier verwandelt. Gaukler, tanzende Hexen und eine Feuershow, bei der den Besuchern der Atem stockt - alles dabei.