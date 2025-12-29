MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Mediziner-Trio in der Praxis am Kellerberg (v. l.): Nancy Biewald, Claudia Glanz und Jenifer Heinze.
Das Mediziner-Trio in der Praxis am Kellerberg (v. l.): Nancy Biewald, Claudia Glanz und Jenifer Heinze. Bild: Marion Gründler
Das Mediziner-Trio in der Praxis am Kellerberg (v. l.): Nancy Biewald, Claudia Glanz und Jenifer Heinze.
Das Mediziner-Trio in der Praxis am Kellerberg (v. l.): Nancy Biewald, Claudia Glanz und Jenifer Heinze. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Aufatmen in Geringswalde: Bekannte Hausärztin findet Nachfolge für Praxis
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während Patienten andernorts verzweifelt nach einem Hausarzt suchen, gelingt es in einem kleinen Ort bei Rochlitz, Fachkräfte in die Praxen zu holen.

Claudia Glanz ist erleichtert. Denn für die bekannte 71-jährige Geringswalder Allgemeinmedizinerin steht eine Nachfolgerin bereit. „Ich muss mir keine Sorgen machen, denn meine Patienten werden weiter versorgt.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
14:22 Uhr
3 min.
Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
23 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes: "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz." (Archivbild)
Bahn und Bund treiben mit Rekordsummen die Sanierung des Schienennetzes voran. Warum Fahrgäste trotzdem weiter mit Verspätungen und maroden Gleisen kämpfen müssen.
28.11.2025
2 min.
Neue Hausarztpraxis in Rochlitz etabliert
Mit ihren Angestellten Lea Henig (li.) und Stefanie Gotthardt (re.) ist Dr.med. Katharina van der Meer in ihrer Praxis in Rochlitz tätig.
Dr. Katharina van der Meer hat ihre eigene Praxis eröffnet und den Schritt nicht bereut. Dabei ist die Stadt für die Medizinerin schon vorher Heimat gewesen.
Jan Leißner
17:00 Uhr
4 min.
„Das ist mein Lebenswerk“: Auerbacher Hausärztin übergibt an zwei Kollegen
Abschied ist schwer: Hausärztin Bärbel Adler (Mitte) geht Ende in Ruhestand. Die Mitarbeiterinnen Steffi Schwochow (links) und Claudia Adler bleiben nach Praxisübernahme im Team.
Auerbach verliert mit Bärbel Adler eine Allgemeinmedizinerin. Die 67-Jährige geht in den Ruhestand. Für Patienten und Angestellte gibt es aber einen Neuanfang.
Cornelia Henze
14:15 Uhr
2 min.
Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus
Silvio Fischer gehört bei den Hornets Niederlungwitz zu den Leistungsträgern.
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Torsten Ewers
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
Mehr Artikel