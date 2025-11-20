Auktion mit Fragezeichen: Grundstücke nahe der Papierfabrik in Penig werden versteigert

Das Immobilienauktionshaus Deutschland versteigert ein 1,6 Hektar großes Grundstück in Penig. Die Flächen gelten als Erholungs- und Mischgebiet. Gehört ein Teil davon zur Papierfabrik?

