Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Penig kommt ein 1,6 Hektar großes Grundstück unter den Hammer, rechts im Bild ist die Papierfabrik zu sehen.
In Penig kommt ein 1,6 Hektar großes Grundstück unter den Hammer, rechts im Bild ist die Papierfabrik zu sehen. Bild: Immobilienauktionshaus Deutschland
Für den Weiterbetrieb in der Peniger Papierfabrik laufen derzeit Gespräche mit möglichen Investoren.
Für den Weiterbetrieb in der Peniger Papierfabrik laufen derzeit Gespräche mit möglichen Investoren. Bild: Mario Hösel/Archiv
Im Sommer dieses Jahres ist die Papierfabrik in Penig stillgelegt worden. Die Tradition der Papierherstellung reicht bis in 16. Jahrhundert zurück.
Im Sommer dieses Jahres ist die Papierfabrik in Penig stillgelegt worden. Die Tradition der Papierherstellung reicht bis in 16. Jahrhundert zurück. Bild: Maximilian Kiss
In Penig kommt ein 1,6 Hektar großes Grundstück unter den Hammer, rechts im Bild ist die Papierfabrik zu sehen.
In Penig kommt ein 1,6 Hektar großes Grundstück unter den Hammer, rechts im Bild ist die Papierfabrik zu sehen. Bild: Immobilienauktionshaus Deutschland
Für den Weiterbetrieb in der Peniger Papierfabrik laufen derzeit Gespräche mit möglichen Investoren.
Für den Weiterbetrieb in der Peniger Papierfabrik laufen derzeit Gespräche mit möglichen Investoren. Bild: Mario Hösel/Archiv
Im Sommer dieses Jahres ist die Papierfabrik in Penig stillgelegt worden. Die Tradition der Papierherstellung reicht bis in 16. Jahrhundert zurück.
Im Sommer dieses Jahres ist die Papierfabrik in Penig stillgelegt worden. Die Tradition der Papierherstellung reicht bis in 16. Jahrhundert zurück. Bild: Maximilian Kiss
Rochlitz
Auktion mit Fragezeichen: Grundstücke nahe der Papierfabrik in Penig werden versteigert
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Immobilienauktionshaus Deutschland versteigert ein 1,6 Hektar großes Grundstück in Penig. Die Flächen gelten als Erholungs- und Mischgebiet. Gehört ein Teil davon zur Papierfabrik?

Im New Yorker Auktionshaus Sotheby’s wurde gerade das Gemälde „Bildnis Elisabeth Lederer“ von Gustav Klimt für 236,4 Millionen Dollar versteigert. Beim Bieterwettstreit kam außerdem eine voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan unter den Hammer. Wer weniger Kunstfreund als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
16.10.2025
4 min.
„Die Sammlung hat Seltenheitswert“: Denkmalpflege rettet Penigs Schatzkammer der Papierindustrie
Heiner Unger kümmert sich seit 20 Jahren um das Papiermacher-Kabinett der Papierfabrik. Dass es dafür nun eine Lösung gibt, macht ihn mehr als glücklich.
Die Papierfabrik in Penig ist stillgelegt, doch im Archiv lebt die Geschichte weiter. Heiner Unger, der 84-jährige Archivar, hält die Schätze der Papierindustrie am Leben.
Julia Czaja
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel