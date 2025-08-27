Aus dem Erzgebirge nach Wechselburg: Organist spielt auf einem Schatz

In der St.-Otto-Kirche lässt Matthias Süß aus Annaberg die historische Schramm-Orgel erklingen.

Die Schramm-Orgel in der Wechselburger Sankt-Otto-Kirche ist ein Schatz, als „hell und glänzend“ wird ihr Klang beschrieben, sagt Kantor Jens Petzl. Am 31. August um 16 Uhr spielt Matthias Süß aus Annaberg das Instrument. Von früher Jugend an ausgebildet im Kreuzchor, war er Schüler des Kreuzorganisten Herbert Collum und studierte an der...