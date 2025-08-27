Aus dem Erzgebirge nach Wechselburg: Organist spielt auf einem Schatz

Rochlitz
In der St.-Otto-Kirche lässt Matthias Süß aus Annaberg die historische Schramm-Orgel erklingen.
Die Schramm-Orgel in der Wechselburger Sankt-Otto-Kirche ist ein Schatz, als „hell und glänzend“ wird ihr Klang beschrieben, sagt Kantor Jens Petzl. Am 31. August um 16 Uhr spielt Matthias Süß aus Annaberg das Instrument. Von früher Jugend an ausgebildet im Kreuzchor, war er Schüler des Kreuzorganisten Herbert Collum und studierte an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.