Feuerwehrleute sicherten das Fahrzeug vor dem weiteren Abrutschen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Feuerwehrleute sicherten das Fahrzeug vor dem weiteren Abrutschen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Rochlitz
Auto rutscht in Rochlitz Hang hinunter: Polizei nennt weitere Details
Redakteur
Von Alexander Christoph
0:00 Anhören

Ein Auto rast unkontrolliert einen steilen Hang hinunter. Die Fahrt endet abrupt am Baum.

Spektakulärer Unfall in Rochlitz: Ein Mann ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto den Hang schräg gegenüber einer Arztpraxis an der Hochuferstrafe hinuntergerollt, und zwar rückwärts. Die Fahrt endete nach wenigen Metern an einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 68-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus...
