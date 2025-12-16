Auto rutscht in Rochlitz Hang hinunter: Polizei nennt weitere Details

Rochlitz
Ein Auto rast unkontrolliert einen steilen Hang hinunter. Die Fahrt endet abrupt am Baum.
Spektakulärer Unfall in Rochlitz: Ein Mann ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto den Hang schräg gegenüber einer Arztpraxis an der Hochuferstrafe hinuntergerollt, und zwar rückwärts. Die Fahrt endete nach wenigen Metern an einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 68-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus...
