B 107 in Rochlitz: Verkehr rollt wieder

Da eine Ruine abgerissen wurde, staute es sich an der Leipziger Straße zu den Stoßzeiten. Doch was passiert mit dem Abrissgelände?

Punktlandung für die Abbrucharbeiten an der Leipziger Straße (B 107) in Rochlitz. Ein seit Jahren leerstehendes Haus, das in Teilen eingestürzt war, ist seit Mitte Juni abgerissen worden. Die Mauern und Wände waren rasch beseitigt, ebenso schnell war der Bauschutt abtransportiert. Nun ist das Gelände begradigt und auf dem kahlen Boden dürfte...