Bäckerei Stölzel aus Rochlitz knackt Meilenstein: 40. Filiale wird in Schmölln eröffnet

Täglich rollen Tausende Brote und andere Backwaren vom Firmensitz an der Geithainer Straße durch Sachsen und Thüringen, um Menschen von Chemnitz bis Dresden zu versorgen. Aufgrund der Nachfrage steht jetzt eine Großinvestition an.

Die Bäckerei Stölzel ist weiterhin auf Wachstumskurs. Am Donnerstag eröffnet der in Rochlitz ansässige Handwerksbetrieb im thüringischen Schmölln seine 40. Filiale. „Für uns ist das ein Meilenstein", sagt Juniorchef Tim Stölzel. Jeden Morgen werden Tausende Brötchen, Brote, Kuchen, Torten und Gepäck – rund 90 verschiedene Backwaren...