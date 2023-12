Bäume fallen bei Rochlitz auf Bundesstraßen

Feuerwehrleute eilen in Richtung Wiederau und in Noßwitzer Senke zu blockierten Straßen.

Rochlitz. Die Rochlitzer Feuerwehrleute haben am Donnerstag, 21. Dezember, einen Baum beseitigt, der über die Fahrbahn der Bundesstraße 107 gefallen war. Das hat Heiko Dost, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rochlitz, mitgeteilt. Die Feuerwehrleute waren kurz vor 10.30 Uhr alarmiert worden. Die Helfer eilten zum Ortsausgang in Richtung Wiederau. Der Baum war auf der Anhöhe beim Parkplatz gegenüber der Straßenmeisterei auf die Fahrbahn gestürzt. Die elf Feuerwehrleute hatten nicht allzu große Mühe. Der Stammdurchmesser erwies sich als noch gut handhabbar. Nach einer Viertelstunde waren sie mit den Arbeiten am Ende und konnten mit ihren zwei Fahrzeugen in die Feuerwache am Schulberg zurückkehren

Mit drei Fahrzeugen und zehn Kameraden war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rochlitz am Abend erneut wegen Sturmschäden im Einsatz. Auf der B 175 in der Noßwitzer Senke und am Ortsausgang Rochlitz oberhalb des Schlosses waren Bäume auf die Straße gestürzt. Die Hindernisse wurden von der Feuerwehr aber schnell beseitigt. (lk/jl)