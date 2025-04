Bauarbeiten in Döbeln: Fußgängerbrücke, Radweg und Straße am Staupitzsteg bis Mai gesperrt

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen lässt eine neue Spundwand errichten. Kosten: 500.000 Euro.

Döbeln.

Die Fußgängerbrücke, der Radweg und die Straße am Staupitzsteg in Döbeln sind bis Mai gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die die Landestalsperrenverwaltung Sachsen begonnen hat. Am linken Ufer der Freiberger Mulde entsteht auf Höhe der Fußgängerbrücke eine 60 Meter lange Spundwand. Das Projekt kostet rund 0,5 Millionen Euro, finanziert durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und kofinanziert durch Steuermittel. Laut Talsperrenverwaltung wird die neue Spundwand an der Mulde teilweise bis zu zehn Meter tief in den Boden reichen. Für die Bauarbeiten seien bereits im Februar Bäume gefällt worden, um Vögel während der Brutzeit nicht zu stören. Die Fällungen seien mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt. (fp)