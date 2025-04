Baumstumpf in Flammen: Sirenenalarm in Rochlitz

In Rochlitz verhinderte die Feuerwehr am Sonntag Schlimmeres. Ein Feuer auf der Muldeninsel war rasch unter Kontrolle. Doch wie konnte es dazu kommen?

Am Sonntagvormittag heulten in Rochlitz die Sirenen. Grund für die Alarmierung war ein brennender Baumstumpf auf der Rochlitzer Muldeninsel. Die Feuerwehr rückte gegen 9.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen und insgesamt zwölf Einsatzkräften an. Der Baumstumpf konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. „Zum Glück hatte sich das Feuer...