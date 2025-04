Benefikonzerte in Rochlitz: Wie man kranken Kindern helfen kann

Zum 16. Mal bieten Schülerinnen und Schüler ein Programm, um andere Kinder zu unterstützen. Für welchen Zweck ist die Aktion diesmal gedacht?

„Kinder helfen Kindern“ heißt es zum 16. Mal in Rochlitz. Denn dies ist da Motto des Benefizkonzerts, das am 1. und 2. April im Bürgerhaus Rochlitz stattfindet. Organisiert wird es von Rochlitzer Schülerinnen und Schülern. Die Kinder und Jugendlichen gestalten selbst ein Abendprogramm. Der Erlös geht an den Elternverein krebskranker...