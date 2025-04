Benefizkonzerte für krebskranke Kinder: Engagement in Rochlitz „supertoll“

An den Chemnitzer Elternverein für krebskranke Kinder geht in diesem Jahr eine Spendensumme, die 120 Beteiligte stolz macht.

Bei den beiden Veranstaltungen zum 16. Benefizkonzert „Kinder helfen Kindern“ in Rochlitz sind Spenden in Höhe von insgesamt 8383,76 Euro gesammelt worden. Das Ergebnis ist am Mittwochabend im Rochlitzer Bürgerhaus bekannt gegeben worden. Das Geld geht an den Chemnitzer Elternverein krebskranker Kinder. Dessen Vertreterin Danielle Bennemann...