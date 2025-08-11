Bernd Birbils rockt die Nacht der Schlösser am 30. August auf der Rochsburg

Rochlitz
Die Organisatoren versprechen ein Open-Air-Konzert der besonderen Art. Also, rechtzeitig Tickets sichern!
Ein Open-Air-Konzert mit Bernd Birbils ist zur Nacht der Schlösser am 30. August auf der Rochsburg zu erleben. Umgeben von romantischer Kulisse, werden rockige, poppige sowie alternative Klänge durch den Burghof hallen. Wenn Birbils mit seiner rauchig-warmen Stimme singt, ist Gänsehautfeeling garantiert, heißt es zur Ankündigung. Mit dem...
