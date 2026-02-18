MENÜ
  • Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig

Das „Zentrum für Politische Schönheit“ hatte sich Mitte Oktober mit einer Kunstaktion in Chemnitz gegen die örtliche Polizeidirektion gewandt.
Rochlitz
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.

Der Polizeieinsatz beim Christopher Street Day (CSD) in Döbeln hat ein juristisches Nachspiel: Das Landgericht Chemnitz hat den Beschluss des Amtsgerichts Döbeln, mit dem die Beschlagnahme des Protestbusses „Adenauer SRP+“ bestätigt worden war, jetzt als rechtswidrig eingestuft. Damit bekommt das Künstlerkollektiv „Zentrum für...
