Brandstiftung: 700 Strohballen brennen an A 14 auf einem Feld bei Döbeln nieder

Am Montagabend standen bei Strocken etwa 700 Strohballen in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ließ diese neben einem Windrad kontrolliert abbrennen.

Auf einem Feld an der A 14 zwischen Döbeln und Leisnig bei Strocken (Gemeinde Großweitzschen) sind am Montag gegen 22.45 Uhr laut Polizei etwa 700 Strohballen vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Bereitschaftspolizei kam zufällig vorbei und leitete erste Maßnahmen ein. Zum Brandort wurden neben den Feuerwehren von Großweitzschen auch...