Sieht fast aus wie Lava, ist aber ein abgebrannter Berg aus Strohballen im Windpark bei Strocken.
Sieht fast aus wie Lava, ist aber ein abgebrannter Berg aus Strohballen im Windpark bei Strocken. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Sieht fast aus wie Lava, ist aber ein abgebrannter Berg aus Strohballen im Windpark bei Strocken.
Sieht fast aus wie Lava, ist aber ein abgebrannter Berg aus Strohballen im Windpark bei Strocken. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
 4 Bilder
Rochlitz
Brandstiftung: 700 Strohballen brennen an A 14 auf einem Feld bei Döbeln nieder
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagabend standen bei Strocken etwa 700 Strohballen in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ließ diese neben einem Windrad kontrolliert abbrennen.

Auf einem Feld an der A 14 zwischen Döbeln und Leisnig bei Strocken (Gemeinde Großweitzschen) sind am Montag gegen 22.45 Uhr laut Polizei etwa 700 Strohballen vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Bereitschaftspolizei kam zufällig vorbei und leitete erste Maßnahmen ein. Zum Brandort wurden neben den Feuerwehren von Großweitzschen auch...
