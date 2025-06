Brücke in Göritzhain wird gebaut: Sperrungen bis zum Oktober 2026

Fast eine halbe Million Euro kostet die Sanierung einer Brücke im Lunzenau Ortsteil. Das Bauwerk ist auch für den Ausbau des Chemnitztalradwegs wichtig.

In Göritzhain kann nun die marode Brücke an der Straße Am Chemnitzberg saniert werden. Der Stadtrat Lunzenau hat zur Sitzung am Montag den entsprechenden Beschluss gefasst und den Auftrag an die Baugesellschaft Am Scheibenberg, ein Unternehmen im Erzgebirge mit rund 80 Mitarbeitern, vergeben.