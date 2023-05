Brücke Klosterbachtal in Geringswalde: Pfusch am Bau?

Geht es um den Radweg, der einmal von Waldheim mit Rochlitz verbinden soll, sind auch viele Emotionen im Spiel. So machen seit Tagen in Geringswalde Gerüchte über Baufehler die Runde. Was ist dran?

Rica Lommatzsch staunt nicht schlecht. Sie ist mit dem Fahrrad vom Bahnhof Geringswalde Richtung Klosterallee unterwegs. Dieser Abschnitt des Radweges, der einmal Waldheim mit Rochlitz verbinden soll, ist bereits fertig asphaltiert. In Höhe Klosterbach steht ein Bauzaun: Denn, dort wird eine Brücke gebaut, die das Tal überspannt. "Mir war klar,... Rica Lommatzsch staunt nicht schlecht. Sie ist mit dem Fahrrad vom Bahnhof Geringswalde Richtung Klosterallee unterwegs. Dieser Abschnitt des Radweges, der einmal Waldheim mit Rochlitz verbinden soll, ist bereits fertig asphaltiert. In Höhe Klosterbach steht ein Bauzaun: Denn, dort wird eine Brücke gebaut, die das Tal überspannt. "Mir war klar,...