Brunnenfest in Rochlitz erlebt dritte Auflage

Zum dritten Mal hat sich der Clemens-Pfau-Platz in Rochlitz am Samstag in einen kleinen Festplatz verwandelt. Die diesjährige Auflage des Brunnenfestes fand einige Wochen später statt als in den Vorjahren, das deutlich wärmere Wetter hat es dem Organisationsteam gedankt. Neu war neben den Termin auch das Entenangeln im Brunnen, welches bei den...