Kraftklub hat mehrere Geheimkonzerte angekündigt. Die Bunte Jugend Rochlitz hat sich für einen Gig beworben.
Kraftklub hat mehrere Geheimkonzerte angekündigt. Die Bunte Jugend Rochlitz hat sich für einen Gig beworben. Bild: Philipp Gladsome
So sieht das Video mit der Bewerbung für das Kraftklub Konzert aus.
So sieht das Video mit der Bewerbung für das Kraftklub Konzert aus. Bild: Screenshot: Tiktok
Der Vierseithof in Sörnzig war am vergangenen Samstag eine Weihnachtsscheune.
Der Vierseithof in Sörnzig war am vergangenen Samstag eine Weihnachtsscheune. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Rochlitz
Bunte Jugend Rochlitz will Kraftklub nach Sörnzig holen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Band ist ab Freitag mit neuem Album und mehreren „Geheimkonzerten“ in der Provinz am Start. Dabei könnte der Leichenwagen von Kraftklub auch an der Mulde auftauchen.

Wo vor einer Woche an der Mulde bei Rochlitz noch die Weihnachtsscheune zum besinnlichen Markt einlud, könnte heute oder in den nächsten Tagen schon bei einem Konzert von Kraftklub aus Chemnitz so richtig die Post abgehen. Der Vierseitenhof in Sörnzig, ein Ortsteil der Gemeinde Seelitz, ist als Veranstaltungsort im Gespräch, muss sich aber...
Das könnte Sie auch interessieren
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
25.11.2025
4 min.
"Sterben in Karl-Marx-Stadt": Das bietet das neue Kraftklub-Album
Im Mai kündigte Kraftklub bei einem nicht ganz geheimen Geheimkonzert das neue Album an. Diese Woche erscheint es dann auch.
Ein riesiger Schriftzug "Sterben in Karl-Marx-Stadt" gab Ende Mai in Chemnitz Rätsel auf - bis Kraftklub mit einem Überraschungskonzert das Geheimnis lüftete. Diese Woche Freitag erscheint das neue Album.
Andreas Hummel, dpa
08:05 Uhr
3 min.
Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Indie-Rocker zu Privatkonzert auf seinen Bierseitenhof holen
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren?
Im kleinen vogtländischen Dorf Drochaus hat Oskar Pögl eine Privatbrauerei auf einem Bauernhof etabliert. Jetzt will er dort ein großes Ding anpacken.
Nancy Dietrich
Mehr Artikel