Colditz: Pianistin aus China zu Gast bei „Colditz Classic“

Mengyang Pan begann ihre musikalische Ausbildung schon im Alter von zehn Jahren. Was erwartet die Zuhörer?

Colditz.

Beim „Colditz Classic“ steht am Freitag, 23. Mai, 19.30 Uhr in der Hofstube Schloss Colditz ein Blüthner-Konzert mit der Pianistin Mengyang Pan aus China auf dem Programm. Sie begann ihre Ausbildung im Alter von zehn Jahren am Central Conservatory of Music - Affiliated Middle School in Peking. Als Preisträgerin einiger der wichtigsten Wettbewerbe in China siedelte sie mit einem Vollstipendium nach Großbritannien über, um ihr Studium an der Purcell School for Young Musicians fortzusetzen. Anschließend vervollständigte sie ihre Ausbildung am Royal College of Music in London. Auf dem Programm am 23. Mai stehen Werke von Claude Debussy, Issac Albéniz und Franz Liszt. Karten gibt es in der Touristinformation Rochlitz. (fp)