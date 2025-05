Damit die Kinder nicht leiden: Rochlitzer Diakonie gibt Hilfe bei Trennung

Ende August startet der „Kurs für getrennte Eltern“ bei der Diakonie in Burgstädt. Die Plätze sind begrenzt.

Rochlitz, Burgstädt. Die Erziehungs- und Familienberatung des Diakonischen Werkes Rochlitz startet Ende August ein neues Kursangebot speziell für getrennte Eltern. Der Kurs soll Eltern dabei unterstützen, trotz Trennung eine stabile und positive Elternschaft zu gewährleisten. „Trennungen sind für alle Beteiligten eine große Herausforderung, besonders für die Kinder. Unser Kurs soll Eltern helfen, gemeinsam Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden“, erklärt Familienberaterin Maria Heyn vom Diakonischen Werk Rochlitz. „Wir möchten Eltern ermutigen, trotz der Trennung als Team für ihre Kinder zu agieren.“

Der Kurs biete praktische Tipps und Übungen, um die Kommunikation zwischen den Eltern zu verbessern, Konflikte zu vermeiden und die Bedürfnisse der Kinder besser zu verstehen. Die Treffen finden im Diakonie-Beratungszentrum in Burgstädt, Kirchplatz 2, statt. Beide Elternteile sollten am Kurs teilnehmen – jedoch in unterschiedlichen Gruppen. Getrennte Partner werden die Themen zu unterschiedlichen Kurszeiten erleben. Der Kurs umfasst sieben Sitzungen à zwei Stunden und wird im 14-tägigen Rhythmus durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Interessierte können sich ab sofort telefonisch 03727 996753-0 oder per E-Mail [email protected] anmelden. (fp)