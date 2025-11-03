Darauf warten auch die Mittelsachsen: Reparaturbonus für Elektrogeräte

Rochlitz
Reparieren statt wegwerfen: Dafür hat es schon mal einen staatlichen Zuschuss gegeben. Nun steht die Neuauflage für den Bonus bevor. Und bei Handwerksbetrieben fragen die Kunden bereits danach.
Defekte Elektro- und Elektronikgeräte wie Staubsauger, Waschmaschine oder Kaffeeautomat zu reparieren, statt in den Müll zu geben, war schon 2023 Ziel der Erstauflage vom Reparaturbonus in Sachsen. Es spart Geld und Ressourcen, schont die Umwelt, stärkt das Handwerk. So Idee, welche hinter dem staatlichen Zuschuss von bis zu 200 Euro stand. Nun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.