Darauf warten auch die Mittelsachsen: Reparaturbonus für Elektrogeräte

Reparieren statt wegwerfen: Dafür hat es schon mal einen staatlichen Zuschuss gegeben. Nun steht die Neuauflage für den Bonus bevor. Und bei Handwerksbetrieben fragen die Kunden bereits danach.

Defekte Elektro- und Elektronikgeräte wie Staubsauger, Waschmaschine oder Kaffeeautomat zu reparieren, statt in den Müll zu geben, war schon 2023 Ziel der Erstauflage vom Reparaturbonus in Sachsen. Es spart Geld und Ressourcen, schont die Umwelt, stärkt das Handwerk. So Idee, welche hinter dem staatlichen Zuschuss von bis zu 200 Euro stand. Nun...